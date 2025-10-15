¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡ÊUSTR¡Ë¤Î¥°¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢ÊÆCNBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢11·î1Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤Ë100¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò½ä¤Ã¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤¬¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤«¼¡Âè¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£