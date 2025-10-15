NY³ô¼°14Æü¡ÊNY»þ´Ö11:11¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:11¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ46023.67¡Ê-43.91-0.10%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯22482.49¡Ê-212.12-0.96%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª47085¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+295+0.63%¡Ë ²¤½£³ô¼°14ÆüGMT15:11 ±ÑFT100 9447.81¡Ê+4.94+0.05%¡Ë ÆÈDAX 24232.56¡Ê-155.37-0.64%¡Ë Ê©CAC40 7924.92¡Ê-9.34-0.12%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.504¡Ê+0.002¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.046¡Ê+0.013¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.64