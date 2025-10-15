AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÆÀ¸°åÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´Â¡¤Î°Ü¿¢¤òÂÔ¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿·¤¿¤Ê´õË¾¤òÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÅ·À­¿´¼À´µ¤¬¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿°åÎÅ¤Î´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖAI¥Ð¥¤¥ª¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡×¤Ï¡¢¡ÖAI¤ÈºÆÀ¸°åÎÅ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¼£ÎÅ¤òÆüËÜ¤Ç¤¼¤Ò¤È¤â¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¿´Â¡¤ÎºîÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¥Ð¥¤¥ª¥á¥Ç¥£¥«¥ë ¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO