©︎YX LABELSaoenが、デジタルシングル「青春インクレディブル」を本日リリースし、タイトル曲「青春インクレディブル」のMVを公開した。◆aoen 動画突然始まった奇跡のような初恋と青春のときめきを爽やかなロックサウンドで表現したタイトル曲「青春インクレディブル」のMVは、ふとした瞬間初恋がはじまったメンバーの礼央（REO・18歳）を中心に、aoenがその恋を応援しながら全員で文化祭のステージを準備するという