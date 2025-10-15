¤ª¾Ð¤¤¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡¦¤Ü¤ë½Î¤ÎÅÄÊÕÃÒ²Ã¡Ê41ºÐ¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖÅÄÊÕ¤Î¤ªÃã²ñ¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¤¬¡¢10·î20Æü¤Þ¤ÇÀ¾Éð½ÂÃ«Å¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½éÆü¤Î14Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÊÕ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ü¤ë½Î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï½é½ÐÅ¹¤À¤¬¡¢ÌµÌ¾»þÂå¤Ë¥«¥Õ¥§¤Ç¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥­¤òÈÎÇä¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢3Æü´Ö¤ÎÈÎÇäÍ½Äê¤¬1Æü¤Ç´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡È·ÝÇ½³¦¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä½÷²¦¡ÉÅÄÊÕ¡£¡Ö