¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤Î½»Âð¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢µ¢Âð¤·¤¿½»¿Í¤ÎÃËÀ­¤ò²¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¶¯Åð»ö·ï¤È¤ß¤Æ¡¢Æ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£14Æü¸áÁ°11»þ40Ê¬¤´¤í¡¢²£ÉÍ»ÔÀô¶è¤Î½»Âð¤Ç¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤³¤íÈÈ¿Í¤ÈÈ­¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ê²¥¤é¤ì¤¿¡×¤È½»¿Í¤Î60Âå¤ÎÃËÀ­¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï20Âå¤¯¤é¤¤¡¢¹õ¤Ã¤Ý¤¤ÉþÁõ¤ÇË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃË¤ÏÃËÀ­¤ò²¥¤Ã¤¿¸å¸¼´Ø¤«¤é½Ð¤Æ¶á¤¯¤Ë»ß¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤·