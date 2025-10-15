¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤à¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤ÉÌó100¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤äÅ¸¼¨¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖIMPACT STARTUP SUMMIT2025¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤âÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ¡¦ÊÆÎÉ¤Ï¤ë¤«ÂåÉ½Íý»ö¡§¼Ò²ñÌäÂê²ò·è¤Î¼çÂÎ¤ò¹ñ¤ä¹ÔÀ¯¤À¤±¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¿·