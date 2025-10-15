ÂçÁêËÐ¸ø±é¤òÁ°¤Ë¥í¥ó¥É¥ó»ÔÆâ¤ò´Ñ¸÷¤¹¤ëÂç¤ÎÎ¤¡Êº¸¡Ë¡¢Ë­¾ºÎ¶¤ÎÎ¾²£¹Ë¡£±ü¤Ï±ÑµÄ²ñµÄ»öÆ²¤ÎÂç»þ·×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥ó¡×¡á14Æü¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡ÛÂçÁêËÐ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡Ê15¡Á19Æü¡Ë¤Ç¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¤ÎÎ¤¡¢Ë­¾ºÎ¶¤ÎÎ¾²£¹Ë¤Ê¤ÉÎÏ»Î¤é¤¬14Æü¡¢»ÔÆâ¤ò´Ñ¸÷¤·¤¿¡£2ÁÈ¤Î¥Ð¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢±ÑµÄ²ñµÄ»öÆ²¤ÎÂç»þ·×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥ó¡×¤Î¼þÊÕ¤ä¥Ð¥Ã¥­¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ò²ó¤ëÍ½Äê¡£¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ï34Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ±Ñ¹ñ¤Î²»³Ú