¡ÖBAMBI WATER¡×¤«¤é¿·ÅÐ¾ì¤Î¡Ø¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¥×¥Á¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯T ¥í¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×ÉÕ¤­¤Ç1Ëç¤ÇÃå¤é¤ì¡¢ÍýÁÛ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¡ªÆÃµö¼èÆÀ¤Î¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ûー¥ë¥ÉÎÏ¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥­ー¥×¤·¡¢²÷Å¬¤µ¤ÈÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¤­¤ì¤¤¤á¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¢ö¤µ¤é¤Ë¡¢¿­½ÌÀ­¤Î¤¢¤ëºÙ¥ê¥ÖÁÇºà¤ÇÂÎ·¿¤ò½¦¤¤¤¹¤®¤º¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â³ð¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤¹¤°»î¤·¤Æ¤ß¤Æ