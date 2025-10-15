Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¤¿¤áÍèÆü¤·¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤ÈÍ¼¿©¤ò¶¦¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤Ï14Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¹ÄÂÀ»Ò¤ÈÉ×¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë²¦»Ò¤ò¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¸æ½ê¤Ë¾·¤­¡¢Í¼¿©¤ò¶¦¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿©¸å¤Î¤ªÃã¤ÎÀÊ¤Ë¤ÏÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÆ±ÀÊ¤·¡¢¸á¸å10»þ¤¹¤®¡¢¤´°ì²È¤Ç¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÅ²¼¤Ï2010Ç¯¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÇÉ×ºÊ¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¹ÄÂÀ»Ò¡¦¹ÄÂÀ»ÒÈÞ»þÂå¡¢¥ô¥£¥¯¥È