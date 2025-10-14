·îÍË¤«¤éÌÚÍËÆü¤Þ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÌë¥É¥é¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡Ù¤è¤ê¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤È¾åºä¼ùÎ¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¤Ê¤É¡È±§Ãè¡É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤¼Áý²Ã¡©Ãá½ø¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ìþ¤ä¤· ËÜºî¤Ï¡¢NHK¤ÎÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ø¹âÂ®¤ò¹ß¤ê¤¿¤é¡Ù¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ø¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î½÷»Ò¡¢Á´°÷¹¥¤­¤Ç¤·¤¿¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÉðÅÄÍº¼ù¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¡È2ÅÙÌÜ¡É¤ÎÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡£¤´¤¯