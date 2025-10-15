1975¡Ê¾¼ÏÂ50¡ËÇ¯10·î15Æü¡¢¹­Åç¤¬4¡½0¤Çµð¿Í¤Ë¾¡¤Á¡¢µåÃÄÁÏÀß26Ç¯ÌÜ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£Á°Ç¯¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤Ç¡¢Ë¹»Ò¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¡ÖÀÖ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¡£5·î¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¸ÅÍÕÃÝ¼±´ÆÆÄ¡ÊÃæ±û¡Ë¤Î²¼¤ÇÈá´ê¤òÃ£À®¤·¤¿¡£½Ë¾¡²ñ¤Ç¤Ï°á³Þ¾ÍÍºÁª¼ê¡Êº¸¡Ë»³ËÜ¹ÀÆóÁª¼ê¡Ê±¦¡Ë¤âÂç´î¤Ó¡£