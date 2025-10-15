BTS¤äSEVENTEEN¤òÍÊ¤¹¤ëHYBE¤Î»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦YX LABELS¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aoen¤¬¡¢¤­¤ç¤¦15Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤ÎOfficial MV¤òHYBE LABELS¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÄ½Õ´¶Á´³«¡ª¡ÖÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¹ðÃÎ²èÁüÆÍÁ³»Ï¤Þ¤Ã¤¿´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê½éÎø¤ÈÀÄ½Õ¤Î¤È¤­¤á¤­¤òÁÖ¤ä¤«¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÉ½¸½