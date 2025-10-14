º£²Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½FW¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê28¡Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ç½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£28ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÁí³Û7250Ëü¥æ¡¼¥í¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬6»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢¸ø¼°ÀïÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï10»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î²ÃÆþ¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏCLÍ¥¾¡¤âÁÀ¤¨