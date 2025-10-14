ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¡Ý2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò11¾¡2Ê¬¤±¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î°ìÀï¤Ç¤ÏÁ°È¾¤Ë2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢½çÄ´¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë3¼ºÅÀ¤òµö¤·¡¢2¡Ý3¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥°¥í¡¼¥Ü¡Ù¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÇÔËÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬´Ú¹ñ¤ËÂç¾¡¤¹