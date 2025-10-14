¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÅç¹ñ¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤Î¥é¥¸¥ç¥¨¥ê¥ÊÂçÅýÎÎ¤¬¡¢µì½¡¼ç¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î·³ÍÑµ¡¤Ç½Ð¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤­Àè¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£APÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÉÔËþ¤«¤éZÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤é¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤­¤¿È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ë¡¢·³¤ÎÀè±ÔÉôÂâ¤¬Æ±Ä´¤·¡¢¼­Ç¤¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹ñÌ±¸þ¤±¤Ë±éÀâ¤·¡¢¡Ö¿È¤Î°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤ËÈòÆñ¤·¤¿¡×¡Ö¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£