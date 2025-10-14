¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û14Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¤·¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ354.35¥É¥ë°Â¤Î4Ëü5713.23¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÊÆ¶âÍ»Âç¼ê¤Î·è»»È¯É½¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤ÈÍÍ»Ò¸«¥à¡¼¥É¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£