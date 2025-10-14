ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ö¥é¥ó¥¹¤Ç2Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢Íè¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ÇÀµÄ¾¡×ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£0-2¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤éÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö°ËÅìÁª¼ê¤¬»ý¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¤±¤Ã¤³¤¦µ÷Î¥¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¥é¥ó¥¹¤Ç2Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢Íè¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ÇÀµÄ¾¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£¡È¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¡É¤È¤ÎÄÌ»»14ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ