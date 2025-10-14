¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹çÆüËÜ3¡¼2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14ÆüÅìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°19°Ì)¤Ï14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·3¡¼2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¡£²áµî13Àï¾¡Íø¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ÎÎò»ËÅª1¾¡¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê24¡áR¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Î2¼ºÅÀ¤Ï¤È¤â¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤òÆÍ¤«¤ì¤¿·Á¡£¡Ö»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿·Á¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤È