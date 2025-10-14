¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÅç¹ñ¡¦¥«¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤¬½é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤Ç¥°¥ë¡¼¥×D¤Î¥«¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤Ï¡¢13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ªÀá¤Ç¥¨¥¹¥ï¥Æ¥£¥Ë¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¡£7¾¡2Ê¬¤±1ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ23¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢Æ±¹ñ½é¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ç´Ç¿·Ê¹¤Ï¡Ö¥è¥ë¥À¥ó¡¢¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó¤ËÂ³¤­¡¢º£Âç²ñ¤Ç¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿3¥«¹ñÌÜ¤Î½é½Ð¾ì