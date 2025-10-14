¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï14Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë¿Í¼Á°äÂÎ¤Î°ú¤­ÅÏ¤·¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¥¬¥¶¤Ø¤Î»Ù±çÊª»ñÈÂÆþ¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£