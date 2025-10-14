¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤Ï14Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£16Æü20»þ¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Mrs. GREEN APPLE¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖMrs. GREEN APPLE¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö10·î16Æü(ÌÚ)20:00¤«¤éMrs. GREEN APPLE¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎURL¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¤ÈÂç¿¹¸µµ®¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¹ðÃÎ¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¿ÀÍÍÊ©ÍÍ