¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹çÆüËÜ3¡Ý2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14ÆüÅìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤Á°È¾¤Î0¡½2¤«¤é¸åÈ¾¤Ë3¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤µÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²áµî11¾¡2Ê¬¤±¤ÈÌµÇÔ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÁê¼ê¤Ë14»î¹çÌÜ¤Ç½é¤Î¹õÀ±¡£WÇÕ¤ò5ÅÙÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡È²¦¹ñ¡É¤Ë¤Ï³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤¬Èô¤ó¤À¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó