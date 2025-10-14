¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ë¥³¥ë¥Ë¥å¼óÁê¤Ï14Æü¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤­¤¿Ç¯¶â²þ³×¤ò2027Ç¯ÂçÅýÎÎÁª¤Þ¤ÇÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¶â²þ³×¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿º¸ÇÉÌîÅÞ¡¢¼Ò²ñÅÞ¤Ë¾ùÊâ¤·¤¿¡£