¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹çÆüËÜ3¡¼2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14ÆüÅìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°19°Ì)¤Ï14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¡¼2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾¤ò0¡¼2¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤â¸åÈ¾3ÆÀÅÀ¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£²áµî13Àï¾¡Íø¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª1¾¡¤òµó¤²¤¿¡£1¡Ý2¤Î¸åÈ¾17Ê¬¤Ë·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤¿MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê25¡á¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï¡Ö²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¾¡Íø¡×¤È´¿´î¤Ë¿»¤Ã¤¿