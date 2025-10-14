¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ê£É£Í£Æ¡Ë 2025Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·¤ò7·î¸«ÄÌ¤·¤Î4.8¡ó¤«¤é¿ø¤¨ÃÖ¤­¡¢26Ç¯¤Ï7·î¸«ÄÌ¤·¤Î4.2¡ó¤«¤é¿ø¤¨ÃÖ¤­¡£