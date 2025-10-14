[10.14 ¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë Ì£¥¹¥¿]ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö³§¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤µ¤ì¤¿¡£·èÄêµ¡¤³¤½ºî¤é¤»¤º¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤¬¡¢Á°È¾26Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë32Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£