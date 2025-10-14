[10.14 ¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë Ì£¥¹¥¿]Îò»ËÅª¾¡Íø¤Ø¤ÎÊª¸ì¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¤ÎÈ¿·â¥´¡¼¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ò2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤À¤¬¡¢¸åÈ¾7Ê¬¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥×¥ì¥¹¤«¤éÁê¼êCB¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦¤È¡¢²£¥Ñ¥¹¤òÃ¥¤Ã¤¿MFÆîÌîÂó¼Â¤¬±¦Â­¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÈ¿·â¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë¥´¡¼¥ë¤òÆÍ¤­»É¤·¤¿¡£¶½Ê³¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆîÌî¤Ï¡ÖÁ°È¾¤ò0¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó