µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ­¤Î¸ÀÆ°¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ´ü¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼Â¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Ï¡ÈËÜÌ¿¤Î½÷À­¡É¤Ë¤À¤±ÆÃÊÌ¤Êµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬ËÜÌ¿½÷À­¤Ë¤À¤±¼«Á³¤È¸«¤»¤ë¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÍ½Äê¤òÊ¹¤¯¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÍ½Äê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ë¡×ËÜÌ¿¤Î½÷À­¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Î¹ÔÆ°¤¬¡ÈÇ½Æ°Åª¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¶õ¤¤¤Æ¤ë¡©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ê¤é»þ´Öºî¤ë¤è¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜµ¤¥µ¥¤¥ó¡£¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤è¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È