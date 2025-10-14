ÇÐÍ¥¤ÎÆâÅÄÍ­µª¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬14Æü¡¢°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Æü¾ï¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥ä¥¯¥ë¥È ¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿ Ç§Äê¼øÍ¿¼°¡Ù¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡ÖºÇÂç¤ÎÆý»À°ûÎÁ¡¿Æý»À¶Ý°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊºÇ¿·Ç¯´ÖÇä¾å¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢£ÆâÅÄ¤µ¤óÎ®¡È¤Ê¤ó¤Ç¤âÁ°¸þ¤­¶ºÀµ¡É¤È¤Ï¡©¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¡È·ò¹¯Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö·ò¹¯¤Ç