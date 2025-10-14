µð¿Í¤Ï14Æü¡¢Æó²¬ÃÒ¹¨¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤È¶ðÅÄÆÁ¹­»°·³´ÆÆÄ¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æó²¬¥³¡¼¥Á¤Ï16Ç¯¡Á18Ç¯¤Þ¤Çµð¿Í¤ÎÆó·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢°ì·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¡¢19Ç¯¤Ë¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÉÙ»³¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢20Ç¯¤«¤éºÆ¤Óµð¿Í¤Î»°·³Áí¹ç¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆó·³´ÆÆÄ¡¢24Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ø¥Ã¥É·ó¥Á¡¼¥ÕÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶ðÅÄ»°·³´ÆÆÄ¤Ï22Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö»°·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£