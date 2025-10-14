¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSUPER EIGHT¡×¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó¤¬10·î14Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼¾å¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¶â»ý¤Á¡×¥­¥ã¥é¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÊý¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ñ»º100²¯¡×¤È¤â