¡Ú¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢Âè9ÃÆ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÍ½Ìó³«»ÏÄ¾Á°¡ª¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Û 10·î14Æü20»þ¤è¤êÇÛ¿® ¥³¥È¥Ö¥­¥ä¤Ï¡¢10·î14Æü20»þ¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢Âè9ÃÆ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÍ½Ìó³«»ÏÄ¾Á°¡ª¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥¼¥Î¥¢¥ë¥Þ ¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥É ¥ô¥©¥ë¥«¥ê¥ª¥ó¡×¤Î¾¦ÉÊ²½¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶áÆüÍ½Ìó¼õÉÕ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥¼¥Î¥¢¥ë¥Þ¡×¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥à