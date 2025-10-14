¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÏ¢µÙÌÀ¤±14Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°½µËöÈæ78Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á151±ß91Á¬¡Á152±ß01Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1548¡Á58¥É¥ë¡¢175±ß54¡Á64Á¬¡£ÊÆÃæ¤ÎËÇ°×Ëà»¤·ã²½¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤ä¤ä¸åÂà¤·¡¢±ßÇä¤ê¥É¥ëÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£