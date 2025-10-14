都内の百貨店の中間決算が発表されました。各社とも、昨年よりインバウンド消費が減少したことで減益となっています。郄島屋が発表したことし3月から8月までの決算で、売上高は前の年の同じ時期に比べ3.3パーセント減少の2353億6200万円、本業のもうけを示す営業利益は17.8パーセント減少し236億5300万円でした。大丸松坂屋などを運営するJ.フロント リテイリングは、売上高が6225億7400万円と前年同期比2パーセントの増収と