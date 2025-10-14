¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹çÆüËÜ3¡½2¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê14Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°19°Ì¤ÎÆüËÜ¤¬Æ±6°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÇË¤ê¡¢ÄÌ»»14ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ò»Ë¾åºÇÂ¿¤Î5ÅÙÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë?²¦¹ñ?¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¤³¤ì¤Ç1¾¡2Ê¬¤±11ÇÔ¡£Ä¾Á°¤Ë¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë5¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿Àä¹¥Ä´¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢Á°È¾¤Î2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÂçµÕÅ¾¤·¤Æ¤Î¶âÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°µÅÝÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤âÁ°È¾22