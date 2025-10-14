ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼ã¤¤À¤Âå¤â¡ÈÆÃ¼ìº¾µ½¡É¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¡Ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëŽ¢O2Ž£ Æî¤ß¤æ¤«¤µ¤ó¤¬¸Æ¤Ó¤«¤± ¡È·Ù»¡´±¡É¤«¤¿¤ë¼ê¸ý¤Ç¤Ï4³ä°Ê¾å¤ÎÈï³²¼Ô¤¬Ž¢30Âå°Ê²¼Ž£ ¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤Ê¤ÉÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¹âÎð¼Ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ãæ¤Ç¤â¡Ö30Âå°Ê²¼¡×¤Ï¡¢ºÇ¶áÂ¿¤¤·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤ë¼ê¸ý¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤Î4³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ