¡Ö¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½£³¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡×¡Ê£±£´Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£±£¹°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Æ±£¶°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤È£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÐÀï¤·¡¢£³¡Ý£²¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡££µÅÙ¤Î£×ÇÕÀ©ÇÆ¤ò¸Ø¤ë²¦¹ñ¤«¤éÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£±¾¡£²Ê¬£±£±ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ä¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£²æ¡¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ËÜ