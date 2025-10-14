·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÀ½¤Î»ñºà¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿ÃËÀ­ºî¶È°÷¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃËÀ­¤¬¶´¤Þ¤ì¤¿»ö¸Î¸½¾ìÅ·Áð»ÔËÜÅÏ º£Æü¡Ê14Æü¡Ë¸áÁ°8»þ45Ê¬¤´¤í¡¢Å·Áð»ÔËÜÅÏÄ®¤Ç¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î·úÀß¸½¾ì¤«¤é¡Ö20Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¶´¤Þ¤ì°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¶´¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºî¶È°÷¤Î»³²¼ÂóºÈ¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤Ç¡¢¾ÃËÉ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤­¡¢°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¤Ç·§ËÜ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿