²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤ÎÎ¢¤Ë?¿¹ÊÝ¥Þ¥¸¥Ã¥¯?¤À¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Ç¡¢£³¡½£²¤ÈÁ¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢Æ±¹ñ¤«¤é»Ë¾å½é¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Îò»ËÅªÂç¶âÀ±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¹Ô¤Ã¤¿»Ø¼¨¤À¡£Á°È¾¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ£°¡½£²¤ÈÎôÀª¡£ÇÔ¿§¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë»Ø´ø´±¤¬ÌÔ¥²¥­¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£»î¹çÄ¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Î»Ø¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö