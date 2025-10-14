¼¯»ùÅç¸©ÆüÃÖ»Ô¤Î»äÆ»¤Ç13Æü¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÃËÀ­¤ò¤Ï¤Í¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢»àË´¤·¤¿ÃËÀ­¤Î¿È¸µ¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÆüÃÖ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢ÆüÃÖ»ÔÅì»ÔÍèÄ®ÍÜÊì¤Î»äÆ»¤Ç¶á¤¯¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¡Ê65¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ËÃËÀ­¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¸Î¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤àÌµ¿¦¡¦Ê¡ÅÄ¾¡ÍÎ¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤Ç¡¢»à°ø¤Ï³°½ýÀ­½Ð·ìÀ­¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê