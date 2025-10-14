ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£°£±£·¡ó¤ËÄã²¼¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó ³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:46¡Ë¡Ê%¡Ë ÊÆ2Ç¯ºÄ 3.477¡Ê-0.025¡Ë ÊÆ10Ç¯ºÄ4.017¡Ê-0.016¡Ë ÊÆ30Ç¯ºÄ4.613¡Ê-0.006¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.596¡Ê-0.040¡Ë ±Ñ¹ñ4.578¡Ê-0.080¡Ë ¥«¥Ê¥À3.138¡Ê-0.031¡Ë ¹ë½£4.234¡Ê-0.057¡Ë ÆüËÜ1.654¡Ê-0.034¡Ë ¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª