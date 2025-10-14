¶â¤Ï¾®Éý°Â¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó NY¶âÀèÊª12·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë(NY»þ´Ö08:38) 1¥ª¥ó¥¹¡á4126.80¡Ê-6.20-0.15%¡Ë