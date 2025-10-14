¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£µ£²¡¥£°£¹±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ ¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏÅìµþ»þ´Ö¡Ê21:57¸½ºß¡Ë ¥É¥ë±ß ¸½ÃÍ152.04¹âÃÍ152.61°ÂÃÍ151.62 153.55¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 153.08Äñ¹³2 152.56Äñ¹³1 152.09¥Ô¥Ü¥Ã¥È 151.57»Ù»ý1 151.10»Ù»ý2 150.58¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥æー¥í±ß ¸½ÃÍ175.71¹âÃÍ176.45°ÂÃÍ175.36 177.41¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 176.93Äñ¹³2 176.32Äñ¹³1 175.84¥Ô¥Ü¥Ã¥È 175.23»Ù