Image: UV 222 lights © University of Colorado Boulder アレルギーって辛いですよね。 花粉もハウスダストも食べ物もペットも、アレルギーが発症してしまったら、日常生活に影響が出てしまいます。 かく言う私も複数のアレルギーを持っていて、免疫が落ちているときは気管支が狭くなるなどの症状が出てしまいます。 今は、「お願いだから猫アレルギーだけは発症しませんように」と祈