¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾2¼ºÅÀ¤ÈÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë°ìµó3ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£²áµî¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï0¾¡2Ê¬¤±11ÇÔ¡£AÂåÉ½¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤é¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤Î5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë·èÄêµ¡¤òºî¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã