14ÆüÄ«¡¢»°¾ò»ÔÆâ¤ÎÌ±²È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¥¯¥Þ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Ç¤Ï³Á¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÈï³²¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Å°Ç¤ÎÃæ¡¢¸¼´Ø¤ÎÁ°¤ò²£ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹õ¤¤±Æ¡£¤³¤Á¤é¤Ï»°¾ò»ÔÏ¶¾ì¤ÎÌ±²È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£14Æü¸áÁ°5»þÁ°¡¢1Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤¬¸½¤ï¤ì¡¢Ì±²È¤ÈÌ±²È¤Î¤¢¤¤¤À¤òÊâ¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤¹¤ò¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë¡Ö¼«Âð¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤è¤ë¤È¥¯¥Þ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¤¤¤Þ