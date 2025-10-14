±ÀÆî¾Ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¼ý³Ï´ü¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯ÅþÍè¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤È¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¹ñ¶­¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿ðÎï»Ô¤Î±ÀÆî¾ÊÆÁ¹¨Ç®ÂÓÇÀ¶È²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÏÃæ¹ñ¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢58Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¦µæ³«È¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î°äÅÁ»ñ¸»¤ò1100ÅÀÍ¾¤êÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼»º¶È¤Ï¡Ö°äÅÁ»ñ¸»¤Î°ÍÂ¸¡×¤«¤é¡Ö¼ï¸»¤Î¼«Î©¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ø¸Ç¤Ê»Ù¤¨¤òÆÀ¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ÆÁ¹¨¥¿¥¤Â²¥Á¥ó¥Ý¡¼Â²¼«¼£½£¤ÏËÌ²óµ¢Àþ¤ÎÆîÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¡Ö