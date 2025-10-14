º£µ¨¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿À¾Éð¤ÎÃçÅÄ·Ä²ðÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¤°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±°éÀ®¤Ç¤ÎºÆ·ÀÌó¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤¬¡ÖÂ¾µåÃÄ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÃÇ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å°éÀ®·ÀÌó¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿À¾Éð¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·3·î25Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢³«Ëë1·³Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£8·î10Æü³ÚÅ·Àï¤Ç±¦ÂçÂÜÆóÆ¬¶ÚÆùÎ¥¤ì¤òÈ¯¾É¤·¡¢Ìó1¥«·î´Ö¤ÎÀï