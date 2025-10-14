10·î12Æü¤Ë6¿Í¤Ç¿·³ã¸©Ì¯¹â»Ô¤ÎÌ¯¹â»³¡ÊÉ¸¹âÌó2454¥áー¥È¥ë¡Ë¤òÅÐ»³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñー¥Æ¥£¤Î¤¦¤Á¡¢20ÂåÃËÀ­¤¬²¼»³Ãæ¤ËÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°ì»þÁøÆñ¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¤½¤Î¸å·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ëµß½õ¤µ¤ì¡¢¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ì»þÁøÆñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¾®¶â°æ»Ô¤Ë½»¤à20ÂåÃËÀ­¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï10·î12Æü¡¢ÅÐ»³¤Î¤¿¤áÍ§¿Í¤é6¿Í¤ÈÌ¯¹â»³¡ÊÌó2454¥áー¥È¥ë¡Ë¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼»³Ãæ¤ËÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¡¢Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î